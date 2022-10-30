巴西總統大選周日舉行盧拉優勢進一步收窄

【有線新聞】巴西總統大選稍後投票，民調顯示前總統盧拉與現任總統博爾索納羅支持度進一步收窄。

盧拉周六到聖保羅把握最後機會拉票，其支持度繼續領先。但多項民調顯示，博爾索納羅進一步削弱盧拉由月初首輪投票保持的穩定優勢，兩者支持度只相差4% 四個百分點，少於三天前的6%，加上博爾索納羅於首輪投票表現優於民調，外界猜測博爾索納羅有可能反敗為勝。