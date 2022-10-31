西貢兩戶遭連環爆竊　失約80萬首飾現金

【有線新聞】西貢有兩個單位被連環爆竊，共損失約80萬元財物。

現場是碧翠路一號，昨晚十時許，警方接獲男住戶報案，指房間的窗戶被人撬毀，夾萬內的現金及首飾被盜去，鄰近另一戶的玻璃大門亦被撬毀，單位內有搜掠痕跡，失去現金及兩隻戒指。