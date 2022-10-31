立法會選舉｜據報19名當選人未申報開支　張國鈞麥美娟同稱已按例申報

【有線新聞】有報道指，去年立法會選舉19名當選人，沒有申報記者會或拜訪活動的選舉開支，當中包括辭任議員加入政府的張國鈞及麥美娟，兩人都說有按法例要求申報。

現時是民青局局長的麥美娟，被指沒申報去年11月拜訪浙江省同鄉會聯合會的選舉開支，局方說麥美娟已經按法例要求在限期內交選舉開支申報書，如實申報各項在選舉中應申報的開支及捐贈，至今沒有收到有關當局的查詢。

律政司副司長張國鈞，亦被指沒申報參選立法會時多場記者會活動的選舉開支，張國鈞說已按法例要求處理選舉開支。