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2022年10月31日
港聞
新聞資訊
調查指六成新型肺炎康復者患「長新冠」 出現記憶轉差、氣促等後遺症 倡提供復康治療
【有線新聞】本港至今有超過190萬人曾確診新型肺炎，有機構說逾六成患者康復後健康轉差，出現疲倦、氣促等後遺症。
復康會於6至7月期間訪問119名有長期病患的新型肺炎康復者，大部分患有高血壓及糖尿病，超過兩成受訪康復者，有6項或以上俗稱長新冠的後遺症，包括短期記憶轉差、難以集中專注力等。其中有超過三成受訪者說，在休息時仍有氣促情況。
復康會建議當局分析康復者的長新冠情況，並為他們提供相關復康治療。
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