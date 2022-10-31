調查指六成新型肺炎康復者患「長新冠」　出現記憶轉差、氣促等後遺症　倡提供復康治療

【有線新聞】本港至今有超過190萬人曾確診新型肺炎，有機構說逾六成患者康復後健康轉差，出現疲倦、氣促等後遺症。

復康會於6至7月期間訪問119名有長期病患的新型肺炎康復者，大部分患有高血壓及糖尿病，超過兩成受訪康復者，有6項或以上俗稱長新冠的後遺症，包括短期記憶轉差、難以集中專注力等。其中有超過三成受訪者說，在休息時仍有氣促情況。

復康會建議當局分析康復者的長新冠情況，並為他們提供相關復康治療。