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2022年10月31日
港聞
新聞資訊
4男女涉偷車被捕 涉5私家車總值30萬
【有線新聞】警方拘捕4名男女，涉嫌偷取5輛總值約30萬元的私家車。
5輛私家車都在本月報失，警方分別在天水圍、八鄉及元朗尋回，部分掛上假車牌，並在車尾箱藏檢獲伸縮棍、牛肉刀等攻擊性武器。
警方上星期六在天水圍天悅邨拘捕2男2女、年齡24至38歲，他們涉嫌偷取停泊在偏僻地方的舊款私家車，再轉售圖利。警方以盜竊、行使虛假文書等罪，落案起訴集團主腦，其餘3名成員仍被扣留調查。警方提醒市民將車輛停泊保安較好的場地，避免成為賊人目標。
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