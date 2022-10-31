新一批阿斯利康抗體藥抵港　消息指醫管局研究購入另一抗體藥

【有線新聞】阿斯利康新一批約3,000劑抗體藥抵港，據了解醫管局研究是否需購入另一款抗體藥給體弱病人。

針對免疫力弱的病人，接種疫苗後未能產生足夠抗體，醫管局早前購入由阿斯利康研發的抗體藥，至今已為190名病人注射，醫管局會評估病人是否適合注射有關預防性藥物。

另外據悉醫管局正研究是否購入禮來藥廠轄下另一款抗體藥，醫管局說會留意疫情變化，參考最新數據，適時購入合適藥物。