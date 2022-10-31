警拘涉毒父女　公屋單位藏5000萬元疑似可卡因

【有線新聞】警方拘捕一對父女涉嫌販毒，檢獲巿值約5100萬元毒品。

檢獲的懷疑可卡因重59.5公斤，用不同包裝紙包著，估計是不同的批次供應予娛樂場所。警方周日根據情報，突擊搜查葵聯邨一個公屋單位，發現藏有懷疑可卡因的行李箱及行李袋，屋內43歲男運輸工人及16歲女學生涉嫌販毒被捕，男疑犯周二提堂，警方說不排除之後有更多集團成員被捕。