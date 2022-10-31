澳門再增兩宗確診　明起展開全民核酸檢測

【有線新聞】澳門新增兩宗確診，明天展開全民核酸檢測。

澳門衛生局說全民檢測明早7時開始，目標凌晨完成，今天已完成檢測的市民毋須參與。

至於兩宗新個案為一男一女，分別26和53歲，是上周五宏興大廈紅碼區一宗輸入個案的同住太太和兒子，男患者周日晚確診，其母親則於今早確診，有乾咳、喉嚨痛等徵狀，兩人已接種兩劑疫苗，上周已被送往檢疫，相信社區傳播風險較低。