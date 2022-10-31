前年七一刺警案　同案被告認暴動拒捕　判入教導所

【有線新聞】前年七一有示威者用刀刺傷警員，同案一名男子承認暴動及拒捕，判入教導所。

前年七一港島爆發衝突，被告羅玨琛在銅鑼灣架設路障，被警員制服。另一被告黃鈞華上前用刀刺向警員手臂後逃走，當晚飛往英國前在機場被捕，他早前承認暴動及傷人，判監禁5年。羅玨琛亦承認暴動及拒捕罪，求情說犯案時僅17歲，已深感悔意，法官考慮他的背景、報告正面，判他入教導所。