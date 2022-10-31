萬聖節市民到蘭桂坊消遣　警方實施人流管制

【有線新聞】萬聖節前夕，中環蘭桂坊繼續人流管制。

入夜後不少人悉心打扮，來蘭桂坊感受節日氣氛。警員巡邏、拉起橙帶，又架設鐵馬管制人流，包括要求市民單方向前行，不要停在斜路或樓梯，秩序大致良好。

禁毒處人員派單張，提醒市民不要吸毒。