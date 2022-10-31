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2022年10月31日
體育
新聞資訊
世界賽車運動會 余家寶在小型賽車項目獲得第5名
【有線新聞】法國馬賽舉行的世界賽車運動會，港隊的余家寶在小型賽車項目獲得第5名。他說是意料之外。
香港賽車手余家寶：「想不到自己的能力可以應付32圈，因為我在之前3場鬥16圈，最後幾圈已經體力不支。非常滿意，非常開心今次可以事隔3年再比賽。參加一個這麼大型的比賽，可以拿到前五名。」
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