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2022年10月31日
港聞
新聞資訊
兩男上周香港仔打鬥 五日後一人傷重不治 另一人原被控傷人今改列誤殺
【有線新聞】兩名男子上周在公眾地方打鬥，其中一人受傷、五天後不治，案件改列為誤殺案。
上星期日晚，兩人在香港仔石排灣道打鬥，一名58歲男子受傷昏迷，送往瑪麗醫院治理。警方拘捕一名45歲男子，起訴他傷人罪，但留醫的男子五日後不治，警方決定改列誤殺案，稍後安排驗屍確定死因。
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