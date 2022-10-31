兩男上周香港仔打鬥　五日後一人傷重不治　另一人原被控傷人今改列誤殺

【有線新聞】兩名男子上周在公眾地方打鬥，其中一人受傷、五天後不治，案件改列為誤殺案。

上星期日晚，兩人在香港仔石排灣道打鬥，一名58歲男子受傷昏迷，送往瑪麗醫院治理。警方拘捕一名45歲男子，起訴他傷人罪，但留醫的男子五日後不治，警方決定改列誤殺案，稍後安排驗屍確定死因。