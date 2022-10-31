烏克蘭能源設施受襲多地缺水斷電

【有線新聞】烏克蘭首都基輔等多地受到導彈襲擊，廣泛地區停水停電、通訊受阻。

基輔市內升起黑煙，烏克蘭指全國10個地區受空襲，防空系統攔截近九成導彈，但仍有導彈擊中能源等基建設施。基輔八成人斷水，市民外出排隊領水，當局正修復電力設施，盡快恢復市內35萬戶供電。

今次是俄羅斯一個月內第二度向烏克蘭基建發動大規模襲擊，俄羅斯早前指控烏方在過去周末攻擊黑海港口運糧船艦。