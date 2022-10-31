返回
按輸入鍵開始搜尋
兩男周六天恩邨打鬥　一人延至今日不治　另一人改控謀殺明提堂

兩男周六天恩邨打鬥　一人延至今日不治　另一人改控謀殺明提堂

【有線新聞】兩名男子星期六在公眾地方打鬥，一人受傷、兩日後不治，另一人被控謀殺罪。
案發星期六晚，兩人在天水圍天恩邨天樂樓對開懷疑因金錢糾紛打鬥，58歲男子受傷昏迷送院，兩日後不治，涉嫌傷人被捕的46歲男子，警方決定改控他謀殺罪，明日在屯門裁判法院提堂。 
上一條影片 烏克蘭能源設施受襲多地缺水斷電
下一條影片 劫非法賭檔數十萬後登接應的士　五刀手連同司機當場被捕
客戶服務