大洋洲青少年柔道公開賽　港隊取得一金三銅

【有線新聞】香港柔道代表隊，在大洋洲青少年公開賽，收穫一金三銅。

白衫的鄧雪瑤，在少年組女子48公斤級決賽，只用了8秒，就以「一本」技術性擊倒澳洲代表，奪得金牌。

賽事在澳洲珀斯舉行，港隊派出四名運動員參加，全部有獎牌進帳。

吳柏軒在少年組男子73公斤級，取得銅牌。另外兩面銅牌來自青年組，分別是男子60公斤級的王嘉祺，及女子48公斤級的何樂怡。