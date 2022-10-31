i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月01日
體育
新聞資訊
大洋洲青少年柔道公開賽 港隊取得一金三銅
【有線新聞】香港柔道代表隊，在大洋洲青少年公開賽，收穫一金三銅。
白衫的鄧雪瑤，在少年組女子48公斤級決賽，只用了8秒，就以「一本」技術性擊倒澳洲代表，奪得金牌。
賽事在澳洲珀斯舉行，港隊派出四名運動員參加，全部有獎牌進帳。
吳柏軒在少年組男子73公斤級，取得銅牌。另外兩面銅牌來自青年組，分別是男子60公斤級的王嘉祺，及女子48公斤級的何樂怡。
上一條影片
劫非法賭檔數十萬後登接應的士 五刀手連同司機當場被捕
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學