持刀闖佐敦單位劫兩百萬財物　六漢被捕

【有線新聞】警方在佐敦拘捕六人，涉嫌參與入屋行劫。

警員展示檢獲的證物，包括牛肉刀、鐵通等。昨晚6時許，警方根據線報，賊人乘坐的士到文匯街文華樓一個單位，用刀指嚇屋內三名男子，劫去一批現金、手錶、手提電話及電腦，總值200萬，之後打算乘該的士離開，被警員制服，起回全部失物。

經調查後，該架的士早前在荃灣被偷走，警方以涉嫌行劫、擅自取去交通工具拘捕六名18至43歲男子。