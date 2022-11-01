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油麻地避風塘有遊艇沉沒　蛙人搜索證無人被困

【有線新聞】油麻地避風塘有遊艇沉沒。 
沉沒的遊艇頂部露出水面，水警和海事處船隻在附近戒備。早上6時許，有船家發現近海輝道對開一艘遊艇入水沉沒，於是報警，消防派出蛙人下水搜索，證實船艙內沒有人。
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