澳門今起全民檢測　逾23萬人呈陰性

【有線新聞】澳門即日上午7時起啟動全民檢測，翌日上午11時完成，現時超過23萬人完成檢測，呈陰性結果，超過65萬人完成快測。

因應全民檢測，部分檢測站開放時間延長至凌晨1時，市民到檢測站前需要先預約及出示快測陰性結果。