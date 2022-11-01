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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
澳門今起全民檢測 逾23萬人呈陰性
【有線新聞】澳門即日上午7時起啟動全民檢測，翌日上午11時完成，現時超過23萬人完成檢測，呈陰性結果，超過65萬人完成快測。
因應全民檢測，部分檢測站開放時間延長至凌晨1時，市民到檢測站前需要先預約及出示快測陰性結果。
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