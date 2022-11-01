返回
按輸入鍵開始搜尋

澳門今起全民檢測　逾23萬人呈陰性

【有線新聞】澳門即日上午7時起啟動全民檢測，翌日上午11時完成，現時超過23萬人完成檢測，呈陰性結果，超過65萬人完成快測。 
因應全民檢測，部分檢測站開放時間延長至凌晨1時，市民到檢測站前需要先預約及出示快測陰性結果。
上一條影片 韓國滑雪7間高CP酒店　露天溫泉／免費汗蒸幕／有廚房／家庭公寓　最平$447｜附交通方法
下一條影片 大阪10間新開幕酒店　鄰近地鐵站／家庭公寓／日式風格／寬敞房間　最平$76包2大2小入住
客戶服務