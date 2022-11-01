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免針紙｜被問修例會否損害法治　李家超：政府原意良好、確保有法律基礎

【有線新聞】政府上星期修例，容許醫衞局局長廢除免針紙，行政長官李家超不認為損害法治，又說政府的意願良好，所以修例提供法律基礎去保障公眾健康。
李家超：「我認為他的問題很誤導，政府依法行事是我們一直採取的優先原則，我們有責任快速及高效地處理公共衛生，這正是我們推出不同措施的原因，我們是在這種堅定信念下行動（修例）。若裁決指出即使政府有好意仍有需要確保法律基礎是堅實及充分，根據那個原則，我們行動以確保我們有堅實法律基礎，因此我們可以肯定我們依法行事。」
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