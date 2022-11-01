內蒙古女副局長疑戴3萬元耳環出席防疫記者會　紀委介入調查

【有線新聞】內蒙古呼和浩特一名女副局長日前在防疫記者會上，不但言論惹起爭議，更被網民發現她佩戴的耳環，市價高達3萬元人民幣，疑與收入水平不相符。當地紀委已介入調查。

呼和浩特行政審批和政務服務局副局長李少莉說：「對病人居住的臥室內的床品、冰箱內不易消毒的冷凍食品和冷藏開封食品等，按照醫療廢物處理。」就是這位女副局長，當日在防疫記者會上講的這番話，觸發大批民眾熱議。

有網民稱即使床品等含病毒，可以派員到場消毒，視為廢品扔掉的做法，根本是勞民傷財；有網民就引用國家衛健委文件，說明就算是無包裝食品，也不會實施預防性消毒。

不知道是女副局長的言論惹議，還是她發言時全程低頭，用手指指著稿件逐個字讀的做法，引起了網民不滿。有網民更發現，這位女副局長出席防疫記者會所戴的這對耳環，疑似是奢侈品名牌，市價高達3萬元人民幣；而她當日頸上所繫著的名牌絲巾，售價都要4000元。網民質疑她這身打扮，與她的收入水平嚴重不相符。當地紀委其後表示，已就事件介入調查。

內地周一新增2719宗新型肺炎本地個案。廣東單日再多700宗，479宗來自廣州，主要分布在海珠、天河和白雲區。因疫情關係，截至周一中午，白雲機場已取消888班航班。市衛健委表示，當地防疫面臨境外輸入、省外輸入和本土反彈的三重壓力，防控形勢嚴峻複雜。梅州都有170宗，深圳再多29宗，佛山、江門及揭陽亦有零星個案。

另外，新疆有403宗，黑龍江、內蒙古、青海、山西和福建等地，都有過百宗個案。