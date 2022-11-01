民主派初選案｜料農曆新年後開審　為期55天

【有線新聞】民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，案件預計明年農曆新年後開審，料審訊55天。

表明認罪的前區議員趙家賢、袁嘉蔚及徐子見到高等法院處理案件管理聆訊。袁嘉蔚的代表律師指，認罪被告不應按港區國安法由三名法官組成審判庭處理認罪及判刑，應按刑事訴訟程序條例，容許認罪被告像一般刑事案件，由一名法官處理，律政司反對，認為認罪及不認罪的被告都應由同一個審判庭，即相同的三名法官處理，法官押後至本月28日處理爭拗。