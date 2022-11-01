612基金案｜辯方結案　批社團定義過寬　反問特首競選辦為何不屬社團

【有線新聞】612人道支援基金沒有遵從社團條例註冊案，辯方結案陳詞。

資深大律師何沛謙說，人權法保障結社自由，難以理解社團條例為何將社團的定義寫成一人以上組織，令覆蓋範圍過於寬廣；又反問特首競選辦公室、治喪委員會等為何不屬於條例適用的組織。

天主教香港教區主教陳日君樞機，前立法會議員吳靄儀、何秀蘭等六名基金信託人及秘書被票控沒有遵從社團條例註冊，案件本月25日裁決。