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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
26人虛報資料呃輪候公屋津貼 房署轉介警方跟進
【有線新聞】26名輪候公屋的住戶，虛報資料申領現金津貼，房屋署轉介警方跟進。
房屋署去年推出試行計劃，向不是居於公營房屋、沒有領取綜援、輪候公屋超過三年的人提供現金津貼，有26名申請人聲明符合公屋編配資格，房屋署調查發現他們的入息及資產超出公屋申請限額或隱瞞有物業，已採取行動，包括終止發放津貼、追回款項及取消其公屋申請，並轉介警方跟進，住戶可能因虛假陳述而被檢控。
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