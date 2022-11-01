延期兩年　機場天際走廊啟用　十分鐘步程接通兩客運樓　較接駁巴省時一半

【有線新聞】原定兩年多前投入服務的機場「天際走廊」，今日終於啟用，搭細機飛短途的旅客，不用再轉乘接駁巴士去閘口，行約10分鐘就可以。

這條長200米的「天際走廊」，由一號客運大樓連接T1衛星客運樓，是全球最長的機場禁區行人天橋，離地28米，高度足夠讓一架體積最大的A380客機通過。

乘香港快運等窄體客機的旅客，如果閘口在13至22號，可以行這條天橋去T1衛星客運樓上機，需時5至10分鐘，這比以往乘搭接駁巴士節省至少一半時間。

來到橋中間，不用這麼急著離開，因為這裡看到飛機在腳下經過，就算看似很高都不用害怕，機管局說這裡用了共7塊鋼化玻璃及防火玻璃構造，就算站多些人都不怕。

這裡未來還會有觀景台，可以遠望機場三跑。想上機前吃些東西，預計明年第一季會有餐廳進駐。

「天際走廊」原本預計前年暑假啟用，機管局解釋，遲了是因為過去兩年疫情將T1衛星客運樓改作檢疫用途，機管局工程及科技總監梁永基：「當時沒需求去（T1衛星客運樓），所以我們將工程時間再編排，另一方面因為疫情影響，你知道主體工程都靠內地的組裝、運輸，整體來說稍稍延誤了。」

「天際走廊」原先造價約9億元，會否因為延誤多用了錢？機管局說會查看合約，根據合約看看究竟由局方還是承建商承擔，暫時不便透露實際要多少錢。