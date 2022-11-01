增4,418宗確診　多13死　青山醫院男病房累計8人染疫

【有線新聞】本港新增4,418宗新型肺炎確診，多13名患者死亡。

3,981宗是本地個案，另外有437宗輸入。青山醫院一個男病房星期日起有3名病人確診，調查後再發現多5名病人感染，他們沒有病徵，情況穩定，病房停收新症及探訪，醫院已徹底清潔消毒並加強執行感染控制措施。