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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
增4,418宗確診 多13死 青山醫院男病房累計8人染疫
【有線新聞】本港新增4,418宗新型肺炎確診，多13名患者死亡。
3,981宗是本地個案，另外有437宗輸入。青山醫院一個男病房星期日起有3名病人確診，調查後再發現多5名病人感染，他們沒有病徵，情況穩定，病房停收新症及探訪，醫院已徹底清潔消毒並加強執行感染控制措施。
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