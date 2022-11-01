金融峰會｜嘉賓參觀M+博物館

【有線新聞】出席國際金融領袖投資峰會的嘉賓，到M+博物館參觀。

財經事務及庫務局局長許正宇、西九管理局行政總裁馮程淑儀，及行會成員、金管局前總裁任志剛等到M+博物館，出席的嘉賓包括摩根士丹利行政總裁及貝萊德總裁等，他們參觀M+後會享用晚宴再與董事局成員希克對話。