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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
入境0+3｜陳智思倡准持黃碼入文化設施 否則難吸遊客
【有線新聞】西九董事局副主席陳智思，建議放寬讓抵港人士可在0+3之下參觀文化設施，否則無法吸引遊客。
陳智思：「0+3安排下會否遊客來港時容許去文化設施，例如是西九的設施，如果今天所有人都要戴口罩，沒有除口罩進食的擔憂，政府值得考慮，否則0+3不會吸引遊客來港，只是有助香港人外遊。」
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