入境0+3｜陳智思倡准持黃碼入文化設施　否則難吸遊客

【有線新聞】西九董事局副主席陳智思，建議放寬讓抵港人士可在0+3之下參觀文化設施，否則無法吸引遊客。

陳智思：「0+3安排下會否遊客來港時容許去文化設施，例如是西九的設施，如果今天所有人都要戴口罩，沒有除口罩進食的擔憂，政府值得考慮，否則0+3不會吸引遊客來港，只是有助香港人外遊。」