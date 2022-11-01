金融峰會｜外訪確診　陳茂波抵港回家待核酸結果　盼明日親身出席

【有線新聞】外訪期間確診的財政司司長陳茂波返港，他說在機場做了核酸檢測，回家等候結果，希望可以如期出席國際金融領袖投資峰會。

陳茂波：「我已連續兩天快速測試結果陰性，現在我們無謂猜測核酸測試結果，待結果出來，我們才按情況做決定。所以在此我不作其他猜測，我很期待（周三）能夠出席，多謝大家。」