坪石邨單位起火　女住客吸濃煙送院

【有線新聞】彩虹坪石邨有單位起火，一名女子吸入濃煙不適送院。

起火單位外牆熏黑，一名女住客被送上救護車。晚上7時許，警方接報指坪石邨金石樓一個中層單位起火，消防派出煙帽隊，開一條喉灌救，約20分鐘後將火撲熄，約100名住客自行疏散到樓下安全地方，起火原因有待調查。