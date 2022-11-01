i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月01日
港聞
新聞資訊
坪石邨單位起火 女住客吸濃煙送院
【有線新聞】彩虹坪石邨有單位起火，一名女子吸入濃煙不適送院。
起火單位外牆熏黑，一名女住客被送上救護車。晚上7時許，警方接報指坪石邨金石樓一個中層單位起火，消防派出煙帽隊，開一條喉灌救，約20分鐘後將火撲熄，約100名住客自行疏散到樓下安全地方，起火原因有待調查。
上一條影片
立法會議職安修例 議員質疑部分罰則過嚴
下一條影片
廣東稻田變「打卡」熱點 遭遊客肆意踩踏破壞
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查｜皇后山邨有人棄廚房門 公屋門內藏晶片可追查扣分？ 房署證已尋戶主
一線搜查丨港男買長腳蟹 打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學