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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
理大衝突｜前熱血公民鄭錦滿等八人涉助示威者逃走 三人認妨礙司法公正
【有線新聞】前熱血公民成員鄭錦滿等八人，被控協助理大衝突的示威者逃走，妨礙司法公正，三人認罪。
案件在區域法院開審，鄭錦滿在內的五名被告否認控罪，其餘三名被告葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光認罪。案情指其中一名被告在警誡下承認，打算駕車接載逃脫的理大示威者，警方按照手機訊息去到暢運道的水渠渠口，見到有人將鄭錦滿及另外一人從渠口拉出，一輛泊在附近的私家車之後撞傷警員。
認罪的三人獲准保釋，押後至本月11日求情及判刑。
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