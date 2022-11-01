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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
核酸結果為「康復個案」、不具傳染性 陳茂波明出席金融峰會 避席宴會
【有線新聞】外訪期間確診的財政司司長陳茂波返港，明日出席國際金融領袖投資峰會，但不參與宴會。
陳茂波傍晚抵港，說自己連續兩天快速測試結果陰性，期待能夠出席峰會。他的辦公室其後發稿，說衞生防護中心審視了陳茂波的個案，及評估他的核酸檢測結果，評定屬於「康復個案」，不具傳染性，毋須隔離，陳茂波會出席峰會，但不會參加宴會。
新聞稿沒有提及陳茂波在機場的核酸結果，是陽性還是陰性。
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