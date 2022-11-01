柏斐文稱移民「入侵」英國惹議　在野黨批針對弱勢　辛偉誠重申歡迎尋求庇護的人

【有線新聞】英國內政大臣柏斐文言論引起爭議，她說移民接收系統失控、南部邊境被「入侵」，首相辛偉誠指歡迎尋求庇護的人。

內政大臣柏斐文到下議院，為難民中心人滿為患辯護，她形容大批難民乘坐小艇偷渡到英國，情況已失控，「英國人應知道哪個黨認真阻止南部海岸遭入侵，哪個黨不是。有些人根本就是犯罪集團成員，因此請不要再想像他們是受害的難民了。」

這番言論令承認違反保安守則的柏斐文受更大壓力，在野黨批抨她用煽動字詞針對處於弱勢、來尋求庇護的人，不負責任。

柏斐文的副手、移民大臣鄭偉祺也與她劃清界線，「像我這樣的工作，必須小心措辭，我永遠不會妖魔化來這國家尋求更好生活的人。」

首相辛偉誠亦向內閣表示，英國是富同情心、熱情的國家，歡迎尋求庇護的人，但也取決於英國能否有效守衛邊境。

英國今年以來已有破紀錄的近四萬人尋求庇護，位於肯特郡的曼斯頓收容中心，由前空軍基地改建，原定只可以容納1,600人，現時收容了4,000人，部分人據說已滯留超過1個月。

多佛爾港的臨時收容所星期日遇襲，一名男子向內投擲兩至三個懷疑汽油彈引發火警，他其後被發現在附近自殺身亡。