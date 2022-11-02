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G20月中舉行　白宮：正努力促成「拜習會」

【有線新聞】美國白宮指，美中官員正努力安排兩國領袖，在本月中印尼峇里舉行的二十國集團峰會，面對面會談。
美國白宮國家安全委員會發言人柯比指，美中各層級的官員正努力促成，總統拜登同國家主席習近平在二十國集團峰會期間會面。
拜登早前已確定將出席峰會，中方就仍未有公布。如果成事，將是拜登上台以來，中美領導人首次面對面會談。
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