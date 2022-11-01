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2022年11月01日
港聞
新聞資訊
有團體提供資金支持青年到大灣區創業
【有線新聞】有團體為青年提供資金支持他們到大灣區創業。
由立法會議員吳傑莊擔任主席的香港青年學生動力，推出微型基金計劃，支持青年在大灣區創業，約100個團隊報名、選出12隊。入選項目包括人工智能、生物科技等，每隊可獲45萬元資助，並在中山、前海等創業基地實踐。
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