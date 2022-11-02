【有線新聞】馬會取消今晚跑馬地夜賽。

馬會說考慮到員工安全及馬匹運送，決定取消今晚八場賽事，會尋求政府同意順延至明年7月3日補辦。以現金投注的顧客，可以在60日內到場外投注處憑票退款，以電話及電子投注投注的會直接退回投注戶口。以現金買了入場門票的人，可憑收據或門票14天內到投注處退款。