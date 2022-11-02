簡約公屋｜月租料約570至2,650元　為傳統公屋九成　有團體倡免租金予經濟困難者

【有線新聞】簡約公屋的租金水平出爐，月租介乎570至2,650元。有公屋團體和基層組織認為租金吸引，但擔心選址偏遠令人卻步。

簡約公屋會有獨立洗手間，大單位可以讓四至五人入住，未來五年會推出三萬個單位，首批1,000個預料2024/25年落成，明年首季會向立法會申請撥款。

初步預計月租約為570至2,650元，是同區新落成傳統公屋租金的九成，讓輪候傳統公屋三年或以上的人住，家庭優先。

有團體說居民不單止看租金，簡約公屋很多時可能在偏遠地區，要計算搬屋後的成本、網絡等。

社區組織協會副主任施麗珊說：「如果真的要住偏遠地區，偏遠地區有多不方便呢？如果車費很貴，或者根本步行很久也找不到車，會困難一點。」

公屋聯會副主席梁文廣說：「地理位置一定是決定性因素，令它是否受市民歡迎。後面還有很多細節不清楚，例如過渡性房屋。如果面對經濟真的很有困難、居住環境真的很差的入住者時，其實個別的營運商可以自行決定，如何寬免租金和優惠給居住的市民。現在這刻看不到簡約公屋有否這措施。」

身兼立法會房屋事務委員會副主席的梁文廣建議，簡約公屋要有社工服務、鄰里支援，才可以增加吸引力。