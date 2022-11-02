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2022年11月02日
體育
新聞資訊
意大利青少年乒乓賽 吳詠琳在女子U19組別獲得亞軍
【有線新聞】意大利青少年乒乓賽，港隊在女子U19組別獲得一銀一銅。
吳詠琳苦戰五局，擊敗印度代表晉級。決賽鬥四強淘汰隊友李凱敏的，埃及球手歌達，領先一局下、連失三局，倒輸局數1比3、得到亞軍。
李凱敏在不設季軍戰下，收穫銅牌。
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