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2022年11月02日
體育
新聞資訊
英冠 布里斯托城0:1錫菲聯
【有線新聞】英冠，錫菲聯作客一球小勝，尾段十人應戰的布里斯托城。
黑衫的錫菲聯上半場差點失守，布里斯托城的韋文，熨射中楣，半場0比0。
大難不死的錫菲聯，換邊後4分鐘由尼戴耶打破僵局，把握對方解圍失誤，頂入個人今季第8球。
68分鐘再有門框幫忙力保不失，佐治坦拿的遠射中柱彈走。這位英格蘭右閘，補時6分鐘粗野攔截麥卡迪，直接領紅牌離場，更一度觸發兩隊球員衝突。
錫菲聯維持1比0完場，兩連勝排第3，落後榜首的般尼3分。
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