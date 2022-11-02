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2022年11月02日
港聞
新聞資訊
深水埗客貨車疑避馬騮、翻側剷行人路 司機腳部受傷
【有線新聞】深水埗有客貨車失事翻側，司機受傷。
客貨車翻側橫臥在行人路，一列圍欄損毀。
客貨車中午沿大埔公路駛往沙田，去到琵琶山附近一處彎位，失事衝上行人路，撞毀約12米圍欄後翻側。40歲司機腳部受傷，自行離開車廂報警，司機向警方報稱，因為扭軚閃避從路邊走出的馬騮導致意外。
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