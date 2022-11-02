尼格襲港｜政府宣布今日無強檢公告　社區檢測站等關閉　強檢期限延長一天

【有線新聞】政府宣布因八號風球生效，今日不會發出強制檢測公告。

政府說，八號風球生效期間，所有社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站，均會關閉。又提醒要強制檢測的市民，三號風球或以上的警告生效期間，強檢的期限會延長一天。