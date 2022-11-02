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612基金案｜辯方結案陳詞：單憑金錢往來不足推斷有社團成立

【有線新聞】已停運的612基金，信託人陳日君、吳靄儀等六人，否認無在指明時限，申請註冊社團罪。辯方指不能單憑金錢往來，推斷社團成立。
代表辯方的資深大律師李志喜陳詞說，「判斷組織是否一個社團，要考慮有沒有宗旨，指控方不能本末倒置，單憑金錢往來不足以定奪。」另一名辯方代表大律師梁晴怡就指，「控方沒界定是否有社團存在，誰是成員、管理人。假設基金是社團，成員應是信託人，而施城威屬受薪僱員，行事需請示信託人，亦沒有信託責任。」案件將於星期六續審。
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