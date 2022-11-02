20年中大畢業禮期間逾百人遊行　一男認非法集結、月底判刑

【有線新聞】前年中大畢業禮，有過百人在校內遊行，兩名男子被控非法集結，一人認罪，本月23日判刑。

控罪指20歲唐綽謙及17歲學生沈嘉瀚，於前年11月19日，在中大參與非法集結。認罪的唐焯謙，當日以揚聲器帶頭叫口號，他犯案時正值另一宗案件的保釋期。法官王詩麗說是加刑因素，任何判刑選項都會考慮，押後至本月16日進一步陳詞，23日判刑，待索取更生中心、勞教中心及教導所報告。

另一名被告沈嘉瀚不認罪，答辯押後至明年4月3日，讓他完成文憑課程。