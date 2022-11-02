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2022年11月02日
港聞
新聞資訊
尼格襲港｜陳國基視察緊急事故中心 籲市民保持警覺
【有線新聞】政務司司長陳國基到緊急事故監察及支援中心視察，呼籲市民在風球下保持警覺。
陳國基說八號風球懸掛後，保安局隨即啟動緊急事故監察及支援中心，一直密切留意「尼格」最新動向，協調各相關政府部門的應對工作。他提醒雖然「尼格」逐漸減弱，但市民務必保持警覺，做好防風措施、安全至上。
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