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2022年11月02日
港聞
新聞資訊
國安處拘一男涉發布煽動帖文 據悉為「香港獨立黨」成員
【有線新聞】警方國安處拘捕一名男子，涉嫌發布具煽動意圖的帖文。
被捕男子40歲，警方懷疑他與一個組織有關，據了解該組織是「香港獨立黨」。他涉嫌於2019年9月至今，透過社交平台發布具煽動意圖的帖文發起眾籌籌集軍費，在外國政府網站發起請願及呼籲外國出兵協助「香港獨立」，警方又在男子的住所，檢獲懷疑用來發布煽動意圖訊息的電子通訊工具，他被控一項作出具煽動意圖作為罪，星期四下午在西九龍裁判法院提堂。
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