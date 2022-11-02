國安處拘一男涉發布煽動帖文　據悉為「香港獨立黨」成員

【有線新聞】警方國安處拘捕一名男子，涉嫌發布具煽動意圖的帖文。

被捕男子40歲，警方懷疑他與一個組織有關，據了解該組織是「香港獨立黨」。他涉嫌於2019年9月至今，透過社交平台發布具煽動意圖的帖文發起眾籌籌集軍費，在外國政府網站發起請願及呼籲外國出兵協助「香港獨立」，警方又在男子的住所，檢獲懷疑用來發布煽動意圖訊息的電子通訊工具，他被控一項作出具煽動意圖作為罪，星期四下午在西九龍裁判法院提堂。