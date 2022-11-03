尼格襲港｜歷年第三次11月掛八號風球　一女子受傷送院　西灣河有樹木倒塌

【有線新聞】所有熱帶氣旋警告已經取消，在熱帶風暴尼格襲港期間，市區風大雨大，一名女子受傷送院。今次是天文台有紀錄以來，第三次在11月掛八號風球，維持超過15小時，深夜還轉了兩次風向。

秋季颱風「尼格」愈夜愈精神，攝影機都站不穩。每次打風，杏花邨都變成「打卡位」。有住戶專程下樓感受風力，Stephen說：「我喜歡大自然，我喜歡感受，我原本預想（風）會強些，但不算太大，還可以。」這邊的風能吹得動人，要紮馬才站得穩，雨水濺到面會感到痛楚，睜不開眼睛。

紅磡碼頭海面風高浪急，不斷湧起白頭浪，有人來湊熱鬧，但這個「追風」發燒友就有些失策，梁先生說：「與小朋友『追風』，因為他每個颱風也會來，喜歡研究、帶了測風儀但沒有電（風力）還可以，剛才不太強、現在強些。」

天文台說，受風暴及東北季候風共同影響，離島及高地曾經吹暴風。例如長洲的最高陣風錄得每小時123公里；尖沙咀及中環亦錄得每小時70公里的強陣風。

尼格凌晨兩時最接近香港時，位於天文台之西南偏南約40公里，掠過香港南部水域，移動得慢、時速約10公里，香港由吹西北風、轉為東北風、再轉吹東南風。尼格的雨帶亦集中在本港上空，天文台一度發出黃色暴雨警告。

強勁風雨下，西灣河有樹木倒塌，倒在旁邊的大廈。消防來到鋸走部分樹枝，再嘗試用繩拉倒它，但似乎不太成功，樹仍然絆着。消防最終鋸開它，放在路邊待工人清理。