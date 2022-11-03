何文田兩私家車相撞　一男司機受傷送院

【有線新聞】何文田兩架私家車相撞，一人受傷。

其中一架私家車反轉安全氣袋彈出，凌晨1時許，私家車沿佛光街，往紅磡方向行駛，駛至近信用街時，懷疑失控越過對面線，與一架七人車迎頭相撞後反轉。私家車男司機被困，要由消防救出送院，警方封閉一段路面，調查車禍原因。