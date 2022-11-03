下周二起免費檢測須網上預約或用登記碼　檢測中心冀新安排縮短填資料時間

【有線新聞】下周二起市民要先在網上預約，或登記「安心出行」內的「檢測登記碼」才可免費做檢測。有檢測中心負責人相信，新安排可縮短登記時間，他們亦會增加人手，協助市民登記二維碼。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶說：「以往用了很多人手幫市民做登記，要電話號碼、身份證，很多資料要登記。如果用了這個系統，他們來到檢測中心提供登記記錄就立即檢測。如果市民未有「安心出行」的登記碼，可以即場協助他做，即場幫他登記，同樣可以做免費檢測。」