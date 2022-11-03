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亞洲壁球團體錦標賽　香港挫南韓闖女團決賽

【有線新聞】亞洲壁球團體錦標賽，香港晉身女團決賽。
以全勝姿態，小組首名過關的港隊，四強面對東道主南韓。李嘉兒第一場直落三局贏許明英，何子樂之後亦以局數3比1擊敗嚴華英。三場兩勝制的比賽，香港贏場數2比0，會與頭號種子馬來西亞爭冠軍。
至於男子組，港隊四強1比2不敵科威特，不設季軍戰下，連續兩屆獲得銅牌。
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