亞洲壁球團體錦標賽　香港挫南韓闖女團決賽

【有線新聞】亞洲壁球團體錦標賽，香港晉身女團決賽。

以全勝姿態，小組首名過關的港隊，四強面對東道主南韓。李嘉兒第一場直落三局贏許明英，何子樂之後亦以局數3比1擊敗嚴華英。三場兩勝制的比賽，香港贏場數2比0，會與頭號種子馬來西亞爭冠軍。