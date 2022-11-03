北韓今早再射三導彈惟失敗　美日韓強烈譴責

【有線新聞】南韓及日本指，北韓早上發射至少三枚彈道導彈，其中相信是「火星-17」洲際彈道導彈的一枚，懷疑試射失敗。日本一度向東北三個縣發避難警報，美日韓都譴責北韓試射洲際彈道導彈。

北韓周四早上約一小時內，先後向東部海域發射一枚中遠程，及兩枚短程彈道導彈。南韓聯合參謀本部表示，第一枚發射的中遠程導彈，在飛行狀態下進行彈頭、推進器等分離，所以分析認為很可能是洲際彈道導彈。

由平壤附近順安發射，南韓和日本的分析數據相約，導彈飛行高度最高有2,000公里，飛行700多公里，速度最高達15馬赫，即音速15倍。但南韓指導彈懷疑進行分離失敗，日本則稱導彈飛至日本海上空時從雷達上消失。

大約一小時後，北韓再從平安南道价川，發射兩枚短程彈道導彈，飛行高度最高約70公里，飛行約330公里。

日本當局在北韓發射第一枚導彈後，向宮城、山形和新潟縣發出避難警報，呼籲居民留在室內或地下室避難。東北和上越新幹線一度暫停服務。防衛省後來更正，導彈沒有飛越領土上空，三枚導彈均落入專屬經濟水域之外。

北韓前一天亦發射廿多枚導彈，過百發炮彈，是單日最多。

首相岸田文雄譴責北韓發射洲際彈道導彈，連日的舉動也不能接受，日方已透過北京的外交渠道提出抗議。

美國國務院譴責北韓發射洲際彈道導彈，違反聯合國安理會決議，呼籲停止進一步挑釁。。