港大醫學院購便攜超聲波掃描器　供醫科生實習使用

【有線新聞】平日身體檢查，少不免要用到超聲波，港大醫學院購入450部便攜超聲波掃描器供學生上課時用，醫學院相信可以讓學生更容易掌握如何用超聲波，不用流於理論。

「現在想為你做個甲狀腺檢查，未知你是否同意？」「可以。」

使用這部掃描器，要連接平板電腦，加上導電凝膠為病人掃描檢查，超聲波的影像就能投射在平板電腦。

港大獲一個慈善基金捐助，購入450部便攜式超聲波掃描器，每部價值3萬元，有別於平時在醫院用的大機，一部小型機器已經可以掃描到身體不同部位。這部手提超聲波機，醫學院會分派給五至六年級的醫科生，他們實習時可以帶回醫院用，畢業就要交還學校。

港大在疫情期間有份營運兩個社區隔離設施，都有用到這部小型超聲波機，有醫科生覺得用這部機做檢查幫到很多。港大醫學系六年級生Kelly：「有時肺積水剩下很少，未必能在臨床上檢測到，用iPad放在病人面前替他照肺，我們發現仍有少許（積水），但不足以影響病人，影像化整個情況，讓他清楚明白身體是甚麼狀況，他也很安慰。」

以往學超聲波課題，學生只能坐着看醫生示範，醫學院配合這部小機重新設計超聲波課程，希望幫助學生將概念帶回家。港大醫學院外科學系臨床助理教授許長峯：「電視的遙控不需要每部電視牌子都重新學習怎樣用，我們教學生用超聲波也一樣，有哪些掣需要用、哪些掣大部分需要用到、怎樣捕捉比較好的圖片、怎樣分析圖片，是我們想教學生用。」

醫學院相信超聲波檢查日後會是臨床治療的必須品，希望課程能幫學生做好準備。